Politie sluit brandstichting bij recyclingbedrijf Kiel-Windeweer uit

Dat blijkt uit het forensisch onderzoek, schrijft RTV Noord . Mede-eigenaar Kars Schuiling zei eerder tegen dezelfde omroep dat hij vermoedde dat anti-windmolenactivisten achter de brand zaten. Volgens de politie is deze verdenking ongegrond. Wat de oorzaak wél is, is onbekend.Schuiling vertelde zondag aan RTV Noord dat zijn bedrijf op 11 juni een dreigbrief en zwartboek had ontvangen, omdat Nico Transport betrokken zou zijn bij de bouw van windparken. Over de inhoud van deze brief zegt hij: "Dat we alle dagen achterom moeten blijven kijken en een spiegel moeten kopen. Dat is geen misselijke bedreiging." De brand brak zondagochtend uit in een loods van het recyclingbedrijf aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer, net over de provinciegrens. Er lag metaal en plastic in de schuur. De brand zorgde voor grote rookwolken die tot in de verre omgeving te zien waren.Meerdere brandweerkorpsen, onder meer uit Zuidlaren en Annen, rukten uit om het vuur te bestrijden. Rond kwart over tien was de brand onder controle.