Spooktocht Hollandscheveld afgelast vanwege angst voor wolf: 'Maar die leeft daar niet'

Een domper voor de inwoners van Hollandscheveld. Traditiegetrouw organiseren de gereformeerde en hervormde kerk elk jaar een spooktocht tijdens Halloween, maar die gaat in ieder geval dit jaar niet door. De boosdoener volgens de organisatoren? De wolf.

Het had een avond vol spanning en plezier moeten worden, maar de jeugdactiviteitencommissies van de kerken hebben besloten om er voor dit jaar de stekker uit te trekken. "We horen in ons gebied steeds meer over de wolf", legt een commissielid uit. "Het rondje voor de tocht hadden we uitgezet in de bossen rondom Schoonhoven en het lijkt ons niet verstandig om daar 's avonds met kinderen te gaan lopen. Je zult net zien dat je zo'n beest treft als wij er zijn. Het is gewoon niet verantwoord op deze manier."

'Gaat een keer fout'

De organisatie wil vooral geen risico's lopen. Via verschillende apps werden commissieleden de afgelopen tijd overspoeld met berichten over het dier. "Dan gaat het met name om foto's en filmpjes van het beest bij ons in de buurt en dat was voor ons reden om de spooktocht dit jaar niet door te laten gaan, ook vanwege de veiligheid. We hebben een voorbeeldfunctie, dan kun je dit niet zomaar doen als er kinderen meedoen."

Het besluit valt de commissie zwaar; volgend jaar hopen ze de tocht wel weer te kunnen organiseren. Toch bestaat de vrees of het dan wél kan. "Dan moet de politiek in actie komen. Vaak zie je pas dat ze met oplossingen komen als het kwaad al is geschied. Je kunt erop wachten tot het een keertje fout gaat."