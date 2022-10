Verbouwing Emmer busremise tot innovatiecampus niet meer voor dit jaar

De voormalige Qbuzz-remise in Emmen krijgt voor dit jaar nog geen make over tot innovatiecampus. Wanneer de locatie wel wordt aangepakt, is nog niet bekend. De nadere afstemming over de invulling van de campus kost tijd, laat programmamanager Anne Kroese van het zogenoemde Greenwise Campus weten.

Vorig voorjaar kondigden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), NHL Stenden en het Drenthe College de plannen aan voor een innovatiecentrum. Op deze locatie komen zowel universitaire, hbo-, en mbo-studenten en het bedrijfsleven om samen te werken op het gebied van onder meer van groene chemie en smart industry. De gemeente Emmen de provincie Drenthe zijn ook betrokken bij het project.

De al jaren leegstaande busremise werd voor dit doel aangekocht. Het pand, dat zich tussen de scholen en industriepark Getec bevindt, moest voor dit doel aangepast worden, aangevuld met enige nieuwbouw. Met de ontwikkeling van de campus wil de RUG verder uitgroeien tot de Universiteit van het Noorden. Het streven was dat de locatie er dit jaar zou staan. De werkzaamheden zijn nog niet begonnen.

Samenwerken kost tijd

"Het klopt inderdaad dat er nog geen bouwkranen te zien zijn bij de remise", vertelt Kroese. "De planontwikkeling is nog volop gaande, waarbij we afhankelijk zijn van de te volgen wettelijke procedures."

Kroese: "Samenwerken kost nu eenmaal tijd. Naast de overheden, onze samenwerkingspartners betrekken we ook ondernemers uit de regio bij de plannen. We doen het allemaal liever in een keer goed in plaats van dat we ons achteraf achter de oren moeten krabben. Dit moet een belangrijke ontwikkeling voor deze regio worden."

Een belangrijke pijler is de inhoud van het onderwijsprogramma voor het innovatiecentrum. Want de te bepalen inhoud is ook weer van invloed op de uiteindelijke inrichting van de locatie, aldus Kroese.

Aquarena

Bovendien staat er meer te gebeuren in het gebied. Kroese verwijst daarbij naar de huisvestingsplannen van NHL Stenden en het Drenthe College. Beide scholen willen samen verder in een gebouw op het voormalige terrein van het Aquarena-zwembad. "Een initiatief dat onder dezelfde gebiedsontwikkeling valt als het Greenwise Campus. Ook daar dienen we rekening mee te houden."