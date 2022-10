'Vitale Vakantieparken zit over twee jaar nog meer bij iedereen tussen de oren'

Eigenlijk zou het programma Vitale Vakantieparken van de provincie Drenthe dit jaar afgerond moeten zijn, maar het gaat nog twee jaar door. Het verbeteren en verduurzamen van vakantieparken in Drenthe zit er nog niet op. De stuurgroep zet daarbij in op het verbeteren van het middensegment en vitale parken die nog verre van vitaal zijn weer op te laten leven als recreatiepark.

Voor het resterende programma, de jaren 2023 en 2024, is ruim zes miljoen euro beschikbaar.

Excellerende en transformerende vakantieparken

Sinds 2018 is het programma Vitale Vakantieparken actief. Daarin staat onder meer dat Drenthe volgend jaar vijftig parken wil hebben die excelleren en vijftig parken een transformatieproces moeten ingaan. Dat komt er plat gezegd op neer dat die parken dan een volledige metamorfose moeten ondergaan of niet langer als vakantiepark te boek staan. Nu wordt het programma dus verlengd met twee jaar.

Medewerking van veel partijen

"Wat er goed ging, is dat in Drenthe heel breed onze belangen zijn onderschreven", blikt Henk van de Boer terug op het programma tot nu toe. Hij is voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe. "Door zowel provincie, gemeenten, Recreatieschap Drenthe, HISWA-RECRON (een ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, red.) en met name de ondernemers. Het draait vooral om de laatste groep."

Toch kwam het project in het begin nog niet op gang : "We moesten hiervoor goede mensen aantrekken, wat lastig ging. We moesten ons bekendmaken en daar heeft corona ook niet aan meegeholpen. Vandaar dat we wat vertraging opliepen. Dat bleek ook uit de evaluatie die we vorig jaar hebben gedaan. Die zaken motiveren ons nu om volle kracht vooruit te gaan."

Drentse Uitblinkers

De gepresenteerde koers voor de komende jaren richt zich onder meer op het verbeteren de kwaliteit van bestaande parken. Daarbij hanteert Vitale Vakantieparken het Drentse Uitblinkers-traject, waarin ondernemers geholpen worden met het maken van plannen. Er wordt dan een coach ingezet, zodat de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. "De bedoeling is om parken die nu een vijf of een zesje scoren, een zeven of acht te laten halen", licht gedeputeerde Henk Brink toe.

Van de Boer: "Het doel is om de kwaliteit van vakantieparken in de brede zin te vergroten. De accenten liggen daarbij op innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en het Drenthe-gevoel voor toeristen."

Transformatie van vitale en niet-vitale parken

Andere opgaven zijn het transformeren van vitale en niet-vitale vakantieparken. Als een park niet meer levensvatbaar is, wordt gekeken naar een andere bestemming: "Er zijn vakantieparken waarbij je de vraag moet stellen: wat voor toekomst hebben die? Ondernemers moeten zich dat ook afvragen. Het kan betekenen dat een park dermate verpauperd is, dat we maar één advies kunnen geven: stop ermee, laat een bulldozer er overheen rijden en geef het terrein terug aan de natuur. Maar het kan ook zijn dat de gemeente daar een woonbestemming op zet. Kortom, je moet per park kijken naar de mogelijkheden. Maar de eigenaar moet in samenspraak met degene die de vergunningen afgeeft beslissen", legt Van de Boer uit.

Aan de andere kant worden mensen die wonen in parken, die bestemd zijn voor recreatie, geacht om te vertrekken. De woningnood is bij die verandering naar een volledig recreatiepark een probleem, dat voor vertraging zorgt. "De vraag naar verblijfplaatsen voor asielzoekers is groot, evenals woonruimte voor jongeren die op de woningmarkt komen, studentenhuisvesting is een probleem. Toch moeten we blijven kijken naar wat we met een park willen en wat voor bestemming daarop ligt. Maar het knelt wel."

'Vitale Vakantieparken bij iedereen tussen de oren'