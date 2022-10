Dertiende en laatste aardkundig monument van Drenthe onthuld

Het dertiende en laatste aardkundig monument van Drenthe wordt vandaag onthuld. Het monument in kwestie, de Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg, staat in de boswachterij Ruinen.

De Wolden was de enige Drentse gemeente dat nog niet zo'n monument had. Door de toevoeging van de smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg heeft elke Drentse gemeente nu in ieder geval één aardkundig monument.

De onthulling wordt verricht door gedeputeerde Tjisse Stelpstra, wethouder Gerrie Hempen en Albert Henckel van Staatsbosbeheer. Zij krijgen hulp van leerlingen van Kindcentrum t 'Echtenest in Echten en van Integraal Kindcentrum 't Oelebröd in Ruinen.

Rijke geschiedenis

Aardkundige monumenten zijn onderdelen van het landschap die meer duidelijk maken over de ontstaanswijze van het gebied. Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie inwoners kennis laten maken met 'de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond'. Het gaat onder andere om pingoruïnes, beekdalen en stuifzandgebieden.

De Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg is ontstaan in de tweede ijstijd, toen de ijskap die erbovenop lag is gaan smelten. Daardoor bleven zand en grind over en vormden ze een heuvel in het landschap. Op de heuvel groeit struikheide, waar Staatsbosbeheer Drentse heideschapen laat grazen, zodat het niet dichtgroeit tot bos.

Eind vorige maand werd in het Wilhelminapark in Meppel het twaalfde aardkundig monument onthuld. Dat monument geeft uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de rivier de Reest, die meandert door het Reestdal.