FC Emmen Podcast #2: De VAR is een 'VARS'

In de tweede FC Emmen Podcast van het seizoen staat vanzelfsprekend in het teken van Ajax-FC Emmen. Net als vorig seizoen was Ajax met 5-0 te sterk, toch zag het panel wel wat lichtpuntjes.

RTV Drenthe podcasts FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen sportweekend door met speciale aandacht voor FC Emmen.



Waar men niet over te spreken was is de VAR. Ook bij Ajax tegen Emmen waren er een aantal twijfelachtige beslissingen. Zo werd natrappen van Daley Blind niet bestraft en had de VAR vijf minuten nodig om te zien dat Huntelaar niet buitenspel stond, wat de rest van het stadion overigens wel zag. Binnendijk is duidelijk: "De VAR is een farce, of liever gezegd een VARS."Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René Posthuma