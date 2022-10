Pomphouders ongerust over diesel: 'We moeten Poetin flink bij de oren pakken'

De kans is groot dat sommige tankstations in Nederland over een tijdje geen diesel meer aanbieden. Dat is een negatief uitvloeisel van nieuwe Europese sancties tegen Rusland.

De boycot op Russische olie gaat naar verwachting later dit jaar in. Daarmee komt er ook een verbod op het halen van diesel uit Rusland. Nederland is voor een belangrijk deel afhankelijk van Russische diesel.

Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA), wijst erop dat ons land nu al heel dure diesel uit andere landen moet halen. "De voorraden zijn uiterst grillig momenteel en totaal onvoorspelbaar", zegt de marktkenner. "Er ontstaat nu al schaarste, dat zie je aan de dure dieselprijzen aan de pomp."

'Automobilist de dupe'

Klok denkt niet dat de diesel opraakt bij gerenommeerde oliemerken zoals Shell en Texaco. Maar mogelijk wel bij de lokale, vaak goedkopere pompstations met merkloze brandstoffen.

"De automobilist in Nederland is de dupe. Mensen met een dieselauto betalen al veel meer wegenbelasting dan benzinerijders en nu is de brandstof ook nog fors duurder dan benzine. Het loont niet meer om diesel te rijden. We moeten maar met elkaar naar Rusland en die Poetin even flink bij de oren pakken", grapt de BETA-voorzitter.

De landelijke adviesprijs voor een liter is momenteel 2,26 euro, zo'n 50 cent meer dan een jaar geleden. "Als het kabinet niet eerder dit jaar een accijnsverlaging had doorgevoerd, zou de prijs voor een liter diesel nu 2,40 euro zijn. Een absoluut record", aldus Klok.