Realisatie Emmer waterstoffabriek valt tegen, provincie trekt één miljoen subsidiegeld in

De provincie trekt een groot deel van de subsidie in die voor de bouw van een waterstoffabriek in Emmen bedoeld was. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) maakte vandaag bekend één miljoen euro af te trekken van de beloofde financiële bijdrage van 1,6 miljoen.

Provinciale Staten gingen bijna twee jaar geleden, in december 2020, akkoord met de subsidie. Het geld moest gebruikt worden voor de realisatie van de Emmer waterstoffabriek van Shell. Het bedrijf wilde de fabriek vorig jaar bouwen en halverwege dit jaar met de waterstofproductie beginnen, maar van die plannen is niets terechtgekomen.

Afgeschaald

Reden voor Stelpstra om een fors gedeelte van de subsidie in te trekken. Dat zei de gedeputeerde tijdens een debat in Provinciale Staten over de begroting voor 2023, na vragen van CDA-Statenlid Gertjan Zuur. "Ik constateer dat het zeer moeilijk van de grond komt. Het wordt ook afgeschaald, zoals het nu lijkt", aldus Stelpstra over de bouwplannen van Shell in Emmen.

"We hebben ook andere prioriteiten, zoals inwoners die moeite hebben om aan hun energierekening te voldoen. Daar willen we ook dingen voor doen. Daarom heb ik besloten om de subsidie met één miljoen af te romen", legt Stelpstra uit. "Ik heb morgen overleg met Shell om te kijken hoe we hier verder mee moeten gaan. Zoals het project er nu uit gaat zien, is het niet meer in lijn met de voorwaarden die door Provinciale Staten zijn gesteld."

Elektrolyser

Shell wil in Emmen op een voormalig terrein van de NAM een waterstoffabriek bouwen. Het gaat om een zogeheten 'elektrolyser' die vanuit groene stroom waterstof maakt. Waterstof wordt deels gebruikt als vervanging van aardgas. In de oorspronkelijke plannen moest het een van de grootste elektrolysers in Europa worden.