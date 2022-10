Koninklijke onderscheiding voor Daler oud-basisschooldirecteur Roelof Beek

Voormalig basisschooldirecteur Roelof Beek uit Dalen is vanavond verrast met een koninklijke onderscheiding. De 78-jarige Beek werd daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Renze Bergsma van de gemeente Coevorden overhandigde hem het lintje tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen Dalen.

Dirk Jan Oostenbrink, die bevriend is met Beek, vindt dat de onderscheiding hem toekomt en droeg Beek daarom voor. "Vanaf het moment dat hij in 1978 directeur werd van openbare basisschool Burgemeester Wessels Boer heeft hij zich ingezet voor de gemeenschap van Dalen en de gemeente Coevorden", legde Oostenbrink uit.

Naast zijn werk als basisschooldirecteur, verrichtte Beek diverse vrijwilligersfuncties. Zo was hij van 1980 tot 1987 bestuurslid van het toenmalige VVV-kantoor en van 2008 tot 2014 was Beek voorzitter van het Rode Kruis (afdeling Coevorden-Dalen). Sinds 2010 is hij actief als bestuurslid van Stichting Duofietsen Coevorden, net als dat hij voor het zesde opeenvolgende jaar bestuurslid is van Stichting Dorpsbelangen Dalen.