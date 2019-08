Deze studenten werken de hele zomer door

Veel vakantiewerkers komen terug bij hun voormalige stageplek. Anderen zoeken via een uitzendbureau het perfecte zomerbaantje. "In de zomermaanden bieden wij vakantiekrachten een tijdelijke baan aan in verschillende sectoren", vertelt Erik Kramer van Abiant uitzendgroep. "Dat is heel divers. Dat is in de groenvoorziening, in de horeca, in de schoonmaak, maar ook in de agrarische sector."De negentienjarige Rick Prenger uit Zuidveld is één van de studenten die een vakantiebaantje zocht in de agrarische sector. Hij doet de landbouwopleiding en werkt deze zomer bij het akkerbouwbedrijf van de familie Timmerman uit Nieuw-Weerdinge. "In de vakantie is het toch wel gemakkelijk dat je werk hebt. Via een uitzendbureau ben ik bij dit akkerbouwbedrijf terechtgekomen."Rick doet vrijwel alles bij het akkerbouwbedrijf. Het land klaarleggen voor de zaai, het toedienen van gewasbeschermers en - zoals vandaag - haalt hij de wortelen van het land. "Je leert altijd weer nieuwe dingen en bent bezig met het gewas en de opbrengst. Het is elke keer weer een nieuwe uitdaging. Het is mooi om mijn studie nu in de praktijk uit te voeren."Ook de uit Assen afkomstige Lyan de Vries kiest ervoor om de hele zomer door te werken. Zij werkt bij expertisecentrum Anholt (van Interzorg) in Assen en zorgt ervoor dat alle patiënten in het verzorgingstehuis te eten krijgen. Daarnaast werkt ze ook in de activiteitenbegeleiding."Ik ben graag in de vakantie aan het werk. Ik vind het leuk om bezig te zijn en geld te verdienen", vertelt ze. "Ik heb hier voor gekozen omdat ik het leuk vind om met mensen in contact te zijn en dat heb je wel echt bij dit bedrijf."Lyan studeert toegepaste psychologie in Groningen en liep stage bij het verzorgingstehuis. Zodoende werkt ze er nu in de zomer. Voor nu is het leuk, maar of Lyan later ook in deze tak van de zorg gaat werken weet ze nog niet.Volgens Kramer zie je wel dat het aantal jongeren dat een vakantiebaantje zoekt, toeneemt. "Bij beide vestigingen die wij in Drenthe hebben, lopen zo'n dertig scholieren via ons rond. Dat neemt wel toe."Eenmaal bij het uitzendbureau vragen zij naar het type werk, de werktijden, maar ook naar wat er te verdienen valt. Kramer gaat verder: "Als ze het leuk hebben, maakt het aantal werkuren niet uit. Maar we moeten wel rekening houden met de regels van de Arbowet."Zo mag bijvoorbeeld niet iedereen met grote machines werken. Daarnaast mag je pas een trekker besturen als je een trekkercertificaat hebt. En er moet natuurlijk rekening worden gehouden met de werktijden van de jongeren."Je merkt dat iedereen het druk heeft tijdens de zomervakantie. Dan doen werkgevers wel volop beroep op vakantiekrachten", vertelt Kramer. Het werk moet toch ingevuld worden. De vakantiewerkers? "Het is mogelijk dat die daar wel van profiteren en ze ongetwijfeld boven de marktconforme prijs zitten. Maar als je een goede kracht hebt, mag je die ook wel belonen, vinden wij."