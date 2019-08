Opgevist wapen levert geen doorbraak in moordzaak op

Dat laat de politie desgevraagd weten tegenover RTV Oost De jongens dachten eerst dat het om een nepwapen ging, maar nadat het eenmaal was schoongemaakt bleek het echt. Daarop volgde een politie-onderzoek.In het dorp wordt al snel de link gelegd met de dubbele moord op het echtpaar Jurrie (63) en Marrie (60) Vis uit Vollenhove. Zij werden tien jaar geleden in hun eigen woning met pistoolschoten om het leven gebracht.Sindsdien werden meerdere mensen, onder wie hun jongste zoon uit Nieuw-Weerdinge, verdacht van de moord. De zoon was drie jaar lang verdachte in zaak en zat honderd dagen in voorlopige hechtenis. De rechtbank verklaarde in juni 2013 dat de strafzaak tegen hem was beëindigd. In november dat jaar ontving hij 30.000 euro schadevergoeding De zaak is onopgelost gebleven. Het moordwapen is tot op de dag van vandaag spoorloos.De hoop was dat de twee magneetvissers het moordwapen hadden opgevist en het onderzoek naar de moord in een stroomversnelling zou komen. Maar nu lijkt die hoop vervlogen."Voor zover nu bekend is het wapen dat in Vollenhove is aangetroffen niet gebruikt bij een strafbaar feit", laat een woordvoerder weten.