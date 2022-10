FC Emmen leert van duel tegen sc Heerenveen en weert FC Groningen-fans in thuisvakken

Als FC Emmen het zondag in De Oude Meerdijk tegen FC Groningen opneemt, komt de steun voor de bezoekers wat de Emmenaren betreft alleen uit het vak met FC Groningen-supporters. Omdat veel meer FC Groningen-supporters de wedstrijd willen bijwonen dan de 375 plekken in het uitvak, bestond het risico dat fans uit Groningen hun vizier zouden richten op kaartjes in de vrije verkoop voor de thuisvakken. Maar daar heeft FC Emmen een stokje voor gestoken.

Dat heeft alles te maken met de wedstrijd van eerder deze maand tussen FC Emmen en sc Heerenveen. Toen wisten Friese supporters kaarten te bemachtigen voor de thuisvakken, wat er na de wedstrijd toe leidde dat het tot een confrontatie kwam tussen een deel van de supporters van beide clubs, op de parkeerplaats achter het stadion. FC Emmen wil soortgelijke situaties zondag voorkomen en hield daardoor de vrije kaartverkoop nauwlettend in de gaten.

'Noodzakelijk'

In de praktijk betekende het dat FC Emmen de kaarten in de vrije verkoop alleen wilde slijten aan supporters die vaker een duel van de Emmenaren hadden bezocht en nog vóór oktober lid waren geworden van FC Emmen. Want de club had in aanloop naar zondag ineens wel heel veel nieuwe aanmeldingen gekregen. Bovendien werd het supportersvak dat aan het uitvak grenst uitgesloten van de kaarten in de vrije verkoop, zodat daar zondag alleen fans van Emmen zitten. Tegen sc Heerenveen gebeurde precies het omgekeerde.

"Het was gewoon noodzakelijk", is de korte reactie van André van der Aa, supporterscoördinator van FC Emmen. Hoe hij er persoonlijk over denkt, doet volgens hem niet terzake. "Want deze beslissing hebben we met z'n allen genomen", zo zegt hij. Zuur voor goedwillende fans van FC Groningen, van wie enkele tientallen al de nodige pech kenden. Door een fout bij FC Groningen waren er 52 kaarten te veel verstrekt voor het gastenvak; die supporters is inmiddels verteld dat ze toch niet naar Emmen kunnen afreizen zondag.

Ook niet in centrum en stationsgebied