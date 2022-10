VVD gaat Provinciale Statenverkiezingen in met Meeuwissen als nieuwe lijsttrekker

Willemien Meeuwissen (52) is de nieuwe VVD-lijsttrekker tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. In september werd de huidig VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten door haar partij al voorgedragen als kandidaat voor het lijsttrekkerschap, maar nu is de kogel definitief door de kerk.

Ze volgt daarmee gedeputeerde Henk Brink op, die na de statenverkiezingen van 2023 sowieso al van plan was om het stokje over te dragen. VVD-leden stemden vanavond over de kandidatuur voor het lijsttrekkerschap en daarbij viel de keuze dus op de uit Assen afkomstige Meeuwissen, die inmiddels twaalf jaar in het Drents Parlement zit.

'Nieuw elan'

Brink liet eerder weten dat hij het na twaalf jaar wel goed geweest vond en het tijd was voor nieuwe mensen. "Nieuwe gezichten brengen nieuw elan en ik denk dat dat goed is. En gedeputeerde is de mooiste hondenbaan die je kunt krijgen. Dus ik neem wel met pijn in het hart afscheid", zo liet RTV Drenthe vorige maand optekenen.