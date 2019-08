Waarom gaat de Oude Groningerweg in Westerbork helemaal niet richting Groningen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden gingen we te rade bij Albert Kuper van de Historische Vereniging Westerbork. Hij vertelt het verhaal van de Oude Groningerweg met alle liefde. “Dit is een oude postkoetsroute. Vroeger reed men hierover van Coevorden naar Groningen. Dat ging via Dalen, Oosterhesselen, Nieuw-Balinge. En dan richting Groningen”, aldus Kuper.De weg loopt dwars door de weilanden. Met een beetje fantasie is er nog een karrenspoor te zien."Ze zochten natuurlijk de hoogste plekken op in Drenthe want door het veen dat wilde je dus niet. In de winter wilden ze al helemaal niet want dan zaten er van die mensen, die je ook wel in de film ziet. Die gingen die postkoets beroven. De mensen gingen alleen heen en terug als het licht was."Toen in 1870 de eerste spoorverbinding tussen Groningen en Zwolle werd aangelegd, werd de postkoets minder belangrijk. De reistijd werd toen flink verkort. In plaats van twintig uur met de postkoets, duurde de reis nu nog maar twee uur.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.