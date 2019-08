Droge zomers fataal voor Elpermeer: 'Eén grote, dorre vlakte'

Alhoewel het Elpermeer; wat ervan over is. Want water is er in de verste verte niet te bekennen. Door de droge zomers is het meer veranderd in één grote, droge vlakte. "Afgelopen winter schaatste ik hier nog wel, maar door die hete zomers verdampt alles op den duur. Het grondwater zakt weg."Dat er geen water meer staat in het meer, heeft ook gevolgen voor de flora en fauna in het gebied, weet de boswachter. "Elke winter overnachten hier tienduizenden ganzen, lopen er reigers rond, net als eenden en kieviten. Maar die zijn nu nergens te bekennen, die zoeken andere plekken op om voedsel te zoeken."Wat ervoor kan zorgen om het Elpermeer weet te krijgen zoals-ie was? "Regen", zegt Thomas zonder enkele twijfel. "En zo'n buitje van vorige week was lekker voor de planten, maar voor het grondwaterpeil zet het nog niet zo heel veel zoden aan de dijk. Dan moet het eerst een aantal maanden regelmatig regenen."In de voorbije jaren is er van alles aan gedaan om het grondwater op peil te houden. Zo werden er sloten gedempt om de waterhuishouding te herstellen, maar tevergeefs. "Als je zulke lange zomers krijgt, kun je zelfs hier het water niet vasthouden. Maar we proberen het grondwater in het hele gebied - zo'n vijfduizend hectare, zo goed mogelijk hier te houden", besluit hij.