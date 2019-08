Filter moet Mannes van witte kalkstrepen verlossen

Dat blijkt uit een inspectie door een onderhoudsman die ontwerper en geestelijk vader Maurice Nio bij Assens stationshond Mannes langs stuurde.Mannes is al binnen een jaar zijn glans verloren. De levensgrote kunsthond wordt ontsierd door witte kalkstrepen. En daar kwam afgelopen maand kritiek op van de VVD-fractie Ontwerper Maurice Nio nam zich de kritiek ter harte en wilde zijn onderhoudsmannetje de hond afgelopen maand meteen schoon laten schrobben en een nieuwe nanocoating geven, om Mannes weer te laten 'shinen'. Maar dat loopt toch even wat anders."De kalk is zo hardnekkig, daar is zwaar spul voor nodig om het eraf te krijgen. Kennelijk is het water in Assen nogal hard, gezien alle kalkaanslag", zegt Nio.De strepen met kalkafzetting worden veroorzaakt door de stoomwolken die uit het beest komen, zodra hij kinderstemmen hoort. "Sensoren pikken dat geluid op, en Mannes begint dan te wasemen. Maar we hadden er niet op gerekend dat het water in Assen zo hard zou zijn", zegt Nio. Om niet keer op keer uit te moeten rukken naar Mannes voor een poetsbeurt, "want die kalkaanslag vereist toch zwaar geschut", wordt er tussen de watertoevoer en de vernevelingsinstallatie een kalkfilter geplaatst.Kosten ervan zijn bijna duizend euro en Nio heeft met de gemeente Assen inmiddels afgesproken dat zij de aanschafkosten betaalt. "Wij houden Mannes de komende tien jaar in onderhoud, dat zat bij de prijs in. Maar zo'n speciale waterontharder wil de gemeente nu wel betalen", zegt Nio.Bedoeling is dat begin september het filter wordt geplaatst. Daarna wordt Mannes schoon geboend en krijgt hij weer een frisse, glanzende coating. 'Met zo'n speciaal filter ertussen gaan we ervan uit dat er straks niet opnieuw doffe witte kalkstrepen op het kunstwerk komen", aldus Nio.Nio heeft voor het onderhoud van Mannes al regelmatig een mannetje naar Assen moeten sturen, terwijl het beest er nog maar tien maand staat. Vorig jaar 4 okober, dierendag, werd de metershoge waakhond bij het station onthuld. "Het stationsplein van Assen had al lang klaar moeten zijn, maar ze zijn nog steeds bezig. De planning is toch anders geworden, en Mannes staat er al bijna een jaar. We hebben een speciaal onderhoudsteam voor hem, want er zitten sensoren in de straat en in zijn poten. Die reageren op geluid, er zit speciaal licht in de straat. Maar regelmatig ligt de straat er weer uit, en moet er weer wat hersteld worden."Nio hoopt dat Mannes straks, als het stationsplein helemaal klaar is, volledig tot zijn recht zal komen. "Het levert ons nu wat extra werk op, maar als de werkzaamheden voorbij zijn, gaan we ervan uit dat Mannes zal blijven stralen en dat we van de kinderziektes af zijn", besluit Nio.