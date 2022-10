Drenten vinden weg naar 1300 euro energietoeslag, maar welke groepen blijven nog achter?

Maar niet iedere gemeente weet hoe groot de groep is die in aanmerking komt voor de energietoeslag en dit zelf aan moet vragen. In Midden Drenthe is aan 1057 huishoudens de energietoeslag uitgekeerd, ook zijn er nog 250 aanvragen in behandeling. De gemeente heeft geen zicht op hoe groot de groep is die wel een aanvraag kan doen, maar dat niet heeft gedaan. En dit is ook het geval in de gemeente Hoogeveen. Hier is door 1300 huishoudens toeslag aangevraagd, maar hoeveel dat zouden kunnen zijn, blijft ongewis.