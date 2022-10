Supermarkt Barger-Compascuum sluit vanwege hoge energieprijzen

Het dorp Barger-Compascuum is tegen het einde van het jaar zijn enige supermarkt kwijt. Exploitanten Elsbeth Maatman en Jeroen Koopman trekken de stekker er uit. Letterlijk en figuurlijk, want de hoge energieprijzen zijn de reden geweest voor het moeilijke besluit. De winkel sluit in december de deuren.

Volgens Koopman liepen hij en zijn compagnon al een tijdje rond met het idee om te stoppen. "Vorige week hebben we de knoop definitief doorgehakt. De energieprijzen drukken al enige tijd op ons bedrijf." Volgens de uitbater is er eigenlijk een verbouwing van het pand noodzakelijk om het pand energiezuiniger te maken.

Het geld voor deze ingreep is er alleen niet. "We zagen dus geen andere oplossing dan op te houden." De overheidsmaatregelen zijn voor de Compascumer supermarkt te ontoereikend. "Mede omdat ze pas vanaf het tweede kwartaal ingaan."

Het besluit is inmiddels doorgegeven aan de Spar, de keten waar de winkel deel van uitmaakt. Koopman en Maatman runden de supermarkt sinds 2016. In dat jaar namen ze de winkel over van de toenmalige eigenaar. Daarvoor waren zij als medewerker werkzaam in de supermarkt.