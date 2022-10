Onderzoek: 'Drentse lobby' moet provincie zichtbaarder maken in Den Haag en Brussel

De meeste Drentse gemeenten lobbyen zonder een vooropgezet plan met een duidelijk doel. Er lijkt bovendien geen sprake van een 'Drentse lobby', waardoor de provincie minder duidelijk aanwezig is in Den Haag en Brussel.

Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de rekenkamercommissies van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe en Noordenveld. Door te lobbyen wordt op informele wijze invloed uitgeoefend op beleidsmakers. Met een effectieve lobby kan bijvoorbeeld een subsidie worden losgepeuterd.

Er zijn meerdere organisaties die voor Drenthe lobbyen: een noordelijk samenwerkingsverband en een samenwerkingsverband van alle Drentse gemeenten. Daarnaast lobbyen gemeenten ook nog afzonderlijk van elkaar. Maar als Drenthe meer voor elkaar wil krijgen bij de Rijksoverheid of in Europa, zal de huidige aanpak volgens de onderzoekers moeten veranderen.

Lobby-agenda

"Er is wel veel samenwerking, maar veelal volgens een regionale of juist provincie-overstijgende agenda. Gevolg daarvan is dat Drenthe minder duidelijk voor het voetlicht komt in Den Haag en Brussel", concluderen de onderzoekers. Dat zou moeten verbeteren door het opstellen van een gezamenlijke Drentse lobby-agenda. "Dit maakt duidelijk voor welke lobby's men met elkaar samen kan werken en maakt het makkelijker dit te plannen."

De onderzoekers stellen dat door een meer strategische benadering snel en proactief kan worden gereageerd op actuele ontwikkelingen. "Door op tijd te starten is de kans op een succesvolle lobby groter." Het behoud van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen werd als voorbeeld genoemd van een start van een lobby waarbij snel in actie werd gekomen. "Assen hoorde er per toeval over en kwam snel met het standpunt in de media waardoor de druk op Den Haag mogelijk groter werd."

Grote verschillen

Volgens de onderzoekers hebben alle Drentse gemeenten wel hun eigen dossiers waaraan lobby te pas is gekomen. Maar er zijn grote verschillen in de opzet van zo'n lobby. "Met uitzondering van enkele grotere gemeenten hebben de meeste Drentse gemeenten geen uitgesproken visie op lobby. Er zijn wel enkele voorbeelden dat er (met succes) wordt gewerkt vanuit een vooropgezet plan met een duidelijk doel, maar het merendeel van de lobbyactiviteiten vindt plaats op ad-hocbasis."