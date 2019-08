Toiletunit weggehaald bij Grote Rietplas: 'Betreurenswaardig'

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd is de unit vernield door vandalen.In juni zijn twee deuren van de unit vernield, nu is volgens Henry Ahlers van wijkvereniging Rietlanden alles vernield. "De spiegels, ramen, deuren en ook de toiletpotten.""De container is daarom ook al weggehaald door de gemeente", vervolgt hij. "Het is betreurenswaardig. We balen enorm. We hebben ons samen met wijkvereniging Parc Sandur jaren ingezet om die toiletunit hier te krijgen."De wijkverenigingen gaan dit najaar met de gemeente in gesprek. "Dan gaan we kijken hoe we dit het volgend seizoen kunnen invullen."