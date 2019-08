Drugsverslaafde man steelt modelspoorbaan en fietsen: Jaar cel geëist

De man is verslaafd aan cocaïne en heroïne en was zijn baan kwijtgeraakt. Om aan geld te komen, ging hij stelen, vertelde hij in de rechtszaal in Assen. In het huisje waar de modelspoorbaan stond, brak hij begin dit jaar twee keer in. De eerste keer stal hij de spoorbaan, treintjes, drank, sigaren en een stereotoren. Niet lang daarna brak hij opnieuw in bij hetzelfde huisje. “Om nog meer treintjes te halen”, vertelde hij bij de politie.Hij verkocht alles voor zo’n 250 euro, vertelde hij. De totale schade was bijna 7000 euro. Uit een ander huisje stal hij een tv, een beveiligingscamera en wat afstandsbedieningen. Beide huisjes kwam hij binnen met een breekijzer.Op 19 en 20 maart stal hij volgens het Openbaar Ministerie vijf fietsen bij bushaltes in Peize, Norg en Westerbork. Hij bekende alleen de diefstal in Peize. De man had inmiddels nieuw werk en nam de bedrijfsbus mee toen hij de fiets ging stelen. Een getuige zag de bus staan, waardoor de politie al snel bij hem uit kwam.Volgens het track-and-trace systeem in de bus en telefoongegevens was hij ook in Norg en Westerbork geweest in de buurt van de bushaltes waar de fietsen waren verdwenen, maar die diefstallen ontkende de man. De officier van justitie vindt dat er desondanks genoeg bewijs is dat hij de dader is.Op 21 maart gaf de man zichzelf aan, vertelde hij de politie over de inbraken in Een en zei dat hij hulp nodig had. Na een paar maanden voorarrest is hij vanuit de gevangenis overgeplaatst naar een verslavingskliniek in Rotterdam. Daar wordt hij nu behandeld. “Ik denk dat de maatschappij er meer bij gebaat is dat hij de behandeling afmaakt dan dat hij terug gaat naar de gevangenis”, aldus de officier. Als de man zijn behandeling niet afmaakt, moet hij alsnog 276 dagen de cel in.Op 27 augustus doet de rechtbank uitspraak.