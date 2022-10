Natuurmonumenten sluit zondag deuren bezoekerscentrum Ruinen na bedreigingen over wolf

De bijeenkomst over de wolf die Natuurmonumenten aankomende zondag zou houden in het bezoekerscentrum Dwingelderveld gaat niet door. Ook het centrum zelf in Ruinen blijft zondag dicht. Uit berichten op sociale media blijkt volgens Natuurmonumenten dat een groep mensen bij de bijeenkomst wil protesteren tegen de wolf. De toon van deze berichten is volgens de organisatie intimiderend en bedreigend.

Tijdens de bijeenkomst zou regisseur Cees van Kempen praten over de natuurfilm Wolf die hij onlangs uitbracht. De film gaat over de terugkeer van de wolf in Nederland.

'Kunnen veiligheid niet garanderen'

De aankondiging dat Van Kempen langs zou komen zorgt voor veel discussie, vertelt persvoorlichter Fred Prak van Natuurmonumenten. "Er worden fysieke bedreigingen gedaan richting ons, ook aan de regisseur. Die nemen we zo serieus dat we de bijeenkomst van zondag annuleren." Wat de fysieke bedreigingen zijn, daarover wil Natuurmonumenten niet uitweiden.

Een domper noemt Natuurmonumenten het, maar een andere optie is er niet. "Sinds de aankondiging is er veel ophef op sociale media. We hebben signalen gekregen dat er mogelijk een protest zou plaatsvinden, maar het gaat veel verder dan dat", vervolgt Prak. "De fysieke bedreigingen die we binnen krijgen hebben ervoor gezorgd dat we deze keuze nu maken. Het is anders niet mogelijk om de veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te garanderen."

Veel mensen met vragen

Ook sluit Natuurmonumenten zondag het bezoekerscentrum in Ruinen. Een keuze die ze zelf hebben gemaakt, na gesprekken met Veiligheidsregio Drenthe, provincie en gemeentebestuurders. "Zondag is vaak een drukke dag, waarbij veel mensen langskomen. Ze maken vaak een wandeling en hebben soms vragen over een paddenstoel of iets anders. Met die vragen kunnen ze dan in het bezoekerscentrum terecht. Het lijkt ons echter niet verstandig om het centrum te openen. Dat is gewoon niet verantwoord met wat er nu speelt."

Prak zegt het jammer te vinden dat het zover heeft moeten komen. "We zijn een organisatie die mensen wil bijscholen over de natuur. Dat doen we op een objectieve manier, maar de wolf werkt ontzettend polariserend. Het is lastig om aan die missie te voldoen."