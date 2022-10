Verdediging in zwembadmoord over kroongetuige: ‘Dit is een schande voor de rechtstaat’

De advocaten van de drie verdachten in de Marumer zwembadmoord op Jan Elzinga in 2012 laten geen spaan heel van de 'glashard liegende' kroongetuige Willem P.

"Deze man heeft het Openbaar Ministerie opgelicht met vervalste sms-berichten, hij heeft de rechter-commissaris opgelicht, hij is aanvankelijk weggebleven bij dit proces omdat het hem te heet onder de voeten werd en toen hij uiteindelijk op kwam dagen, heeft hij tijdens het verhoor eerder deze week glashard zitten liegen", aldus Wilko ten Have, de advocaat van Monique H. "Dit is een schande voor de rechtstaat."



Dankzij de kroongetuige Willem P. (die in 2013 tot 20 jaar cel werd veroordeeld omdat hij de moord heeft georganiseerd) zit Monique H. uit Hollandscheveld, de toenmalige partner van Elzinga, al ruim een jaar vast. Samen met haar broer Marcel H. uit Nieuw-Roden en hun moeder Coby van der L. uit Nieuw-Roden, wordt ze er van verdacht de moord te hebben uitgelokt. Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen tot 20 jaar tegen de drie.

Marathonproces

Zoals gemeld zijn er de afgelopen weken tijdens het al met al zeven dagen durende marathonproces vraagtekens gerezen over de betrouwbaarheid van de kroongetuige. Hij vervalste sms-berichten en bleef aanvankelijk weg bij het getuigenverhoor waarmee het proces had moeten beginnen.

Pas na bijna twee weken meldde de kroongetuige zich. "Hij heeft alle berichten over het proces kunnen lezen en zijn verklaring eerder deze week daarop aan kunnen passen", aldus Ten Have. De verdediging schoot talrijke gaten in de verhalen die de kroongetuige maandag vertelde tijdens het verhoor, waarin hij opnieuw met de beschuldigende vinger naar de schoonfamilie van Elzinga wees.

Verdediging geeft OM onder uit de zak

De verdediging van de verdachten was niet alleen kritisch op de kroongetuige. Ook het OM kreeg er van langs. Eerder al sprak de rechtbank uit dat er 'zeer onzorgvuldig' onderzoek is gedaan door het OM. Ten Have: 'Er is sprake van ernstig vormverzuim, waardoor mijn cliënt geen eerlijk proces heeft gehad. Er is nalatig onderzoek gedaan naar de vervalste sms-berichten, er is een onzorgvuldige administratie gevoerd waardoor cruciale stukken zijn kwijtgeraakt. Een cruciaal getuigenverhoor is gewist, er zitten onjuistheden in de processen-verbaal en mijn cliënt is te veel onder druk gezet tijdens een verhoor."

Advocaat trekt integriteit politie in twijfel

Christian Visser, advocaat van Marcel H. vindt het heel gek dat de kroongetuige werd geloofd toen hij aankwam met de naar later bleek vervalste sms-berichten. "Het is toch volstrekt onwaarschijnlijk dat een kroongetuige die bekend staat als manipulatief aankomt met een ongeloofwaardig bewijsmiddel en dat er niet heel grondig onderzoek word gedaan naar dat sms-gesprek?"

Visser trekt de integriteit van de politie in dit onderzoek in twijfel. "Ik ben ervan overtuigd dat de politie wist dat de kroongetuige loog. Daar ben ik echt van overtuigd."

Visser stelt dat de rechtbank is misleid door de kroongetuige en dat het OM in de zwembadmoordzaak gestopt moet worden in de verdere strafvervolging van deze verdachten. "Als het uitventen door het OM van een liegende kroongetuige kan, dan loopt de rechtsgang gevaar."