Gemeente Emmen treedt op tegen overlast asielzoekers in Nieuw-Weerdinge

De dorpsbewoners ervaren al een tijd grote overlast door een klein aantal asielzoekers, die tussen Emmen en het AZC in Ter Apel lopen. Inbraken, opstootjes en het struinen in tuinen zorgen voor een groot gevoel van onveiligheid in het dorp.

De gemeente Emmen heeft daarom in overleg met de politie en Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge besloten tot het nemen van extra maatregelen. Burgemeester Eric van Oosterhout: "We hebben samen gekeken wat we kunnen doen om te voorkomen dat de situatie in het dorp uit de hand loopt en inwoners voor eigen rechter gaan spelen."