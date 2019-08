Even naar buiten met verhalenverteller Jeanet Landman

Lees ook: Even naar buiten: eten met Leah Groeneweg

"Het mooie is dat door de verhalen mensen meer in echte verbinding met de natuur komen.""We wandelen een route door de natuur. De verhalen zorgen ervoor dat mensen zich meer kunnen inleven, ze helpen om nog beter naar de natuur te kijken. Ik vertel bijvoorbeeld over hoe mensen vroeger in het leven stonden, het zijn ook verhalen uit andere delen van de wereld.""Het zijn geen zware verhalen, het zijn gewone gemoedelijke wandelingen. Waarbij je kan genieten van wat zich voordoet in de natuur. Voor zowel kinderen als volwassenen, ik pas de verhalen aan op het publiek. Daardoor is geen wandeling hetzelfde. Dat is het leuke van verhalen vertellen, je kan het voortdurend aanpassen.""Mijn favoriete plek is Kampsheide, daar heb je alles bij elkaar. Water, hunebed, een grafheuvel... Op die prachtige plek ben ik ook begonnen met verhalen vertellen. Het openluchttheater Tivoli bij het Asserbos is ook een mooie plek, de natuur is er het decor voor het Zomerspel op de avond van 23 augustus. Samen met twee andere verhalenvertellers maak ik er een voorstelling met allerlei verschillende verhalen."Ook eens mee met de verhalenverteller? Aanstaande zaterdag wandelt Landman door natuurgebied Het Groote Zand, zie onze agenda