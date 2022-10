Chinezen die China Lights opbouwen hebben hun eigen kok mee: 'Het is ongenadig heet'

De opbouw van de derde editie van China Lights in het Rensenpark in Emmen is weer begonnen. Een groep Chinezen uit de provincie Sichuan is sinds maandag druk bezig de lichtsculpturen in elkaar te zetten. Dit is hun werk en dat doen ze op verschillende plekken in Europa. Daarom weten ze ook maar al te goed dat het eten hier, tja, ánders is dan thuis in China. Reden genoeg om hun eigen kok mee te nemen.

"Ze eten gewoon datgene wat ze thuis ook gewend zijn, ze hebben ook geen zin in iets anders", weet medeorganisator Henk Hiddingh. "En ze hebben het idee dat dat voor hun de manier is om gezond te blijven. En misschien hebben ze daar ook wel groot gelijk in."

Pulled pork met chilipeper