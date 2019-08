Tweede goede doel staat hele seizoen op uitshirt FC Emmen

Afgelopen zaterdag in Amsterdam was dat voor het eerst het geval in de verloren eredivisiewedstrijd tegen Ajax ( 5-0 ).Drenthe beweegt is een samenwerking tussen de provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten. Het zet zich in om gezond opgroeien, gezond ouder worden en gezonde beleving van vrije tijd te stimuleren.Het eerste goede doel dat door FC Emmen bekend werd gemaakt, was het Nationaal Ouderenfonds . Dat logo staat voorlopig op de achterkant van het thuisshirt.In totaal heeft FC Emmen dit seizoen plek voor drie goede doelen of maatschappelijke initiatieven. Wat het derde goede doel wordt, is nog niet bekend.Vorig seizoen stonden M&GEZOND!, Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe en Spieren voor Spieren op de shirts van FC Emmen.