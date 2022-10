Na vijftien jaar is er duidelijkheid in Meppel: hotel op beeldbepalend Bleekerseiland

Uitbater geheim

De keuze van de stichting voor de inrichting van het Bleekerseiland viel na de overname al snel op een hotel. "Als je marktonderzoek doet, zie dat het aantal hotelkamers in Meppel naar verhouding erg laag is. Exploitanten zagen er dus wel brood in." Er is ook al een uitbater voor het hotel gestrikt, maar de stichting houdt voorlopig anoniem om wie dit gaat. Wel is duidelijk is dat het 'stadslogement' dertien kamers krijgt, die gerealiseerd worden in de huidige panden op het schiereiland.

Er is al een renovatieplan gemaakt en de stichting hoopt na de zomer van 2023 te beginnen met de verbouwing. In het pand komt geen bar of restaurant. "We willen voorkomen dat dit initiatief kannibaliseert op horeca verderop in de stad. Het moet aanvullend zijn, niet concurrerend", aldus Loman. Hij is erg positief over het project. "De ligging is uniek. Met vijf stappen ben je in het centrum."

"Dit wordt gewoon een charmante plek om te verblijven, voor een week of weekend", vult Ter Braake aan. "Luxe, maar niet te luxe."

Afhankelijk

De stichting wil het hotel in 2024 openen, maar is wel afhankelijk van een provinciale subsidie. Die aanvraag wordt binnenkort in behandeling gekomen. "Als we die subsidie niet krijgen, gaat het niet door", stelt Loman duidelijk.