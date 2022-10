Dorpsbestuur tweelingdorp: ‘Waren graag meer betrokken geweest bij plannen woningbouw'

Het dorpsbestuur van tweelingdorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord is blij met de vele woningbouwinitiatieven die afgelopen week werden gepresenteerd. De gemeente Emmen wil de deur wagenwijd openzetten voor nieuwbouw in het dorp. De afgelopen week werden er initiatieven en mogelijkheden gepresenteerd voor rond de zestig woningen.

Het dorpsbestuur kwam er aanvankelijk bij toeval achter dat de beide informatieavonden over de woningbouwplannen gepland stonden. "We ontdekten het via de site van de gemeenteraad", vertelt Erwin de Vries van het dorpsbestuur. Uiteindelijk plofte er alsnog een uitnodiging op de deurmat van de gemeente. "Maar we waren in de aanloop naar de planvorming graag meer betrokken geweest. Nu lag alles ineens op tafel met de insteek: zo wordt het ongeveer."

Niet netjes

Niet netjes, meent De Vries. "Dat heb ik ook teruggekoppeld aan de gemeente." Het dorpsbestuur had namelijk in een vroeger stadium al input vanuit het dorp kunnen leveren op deze ontwikkelingen, aldus De Vries.

Desalniettemin is het dorpsbestuur blij met de initiatieven zoals ze er nu liggen. Net als binnen andere Zuidoost-Drentse dorpen is de roep om woningen groot. Starters, ouderen een betere doorstroming op de woningmarkt: broodnodig en goed dat er nu stappen worden gezet, aldus de dorpsbestuurder. "Ook onder de mensen hier wordt er vooral positief gereageerd."

Seniorenwoningen

Vorige week werden op dinsdag- en woensdagavond meerdere plannen voorgelegd tijdens informatieavonden in het tweelingdorp. Op een stuk grond tussen de Kennedystraat en de Trumanstraat in Veenoord bevindt zich een stuk braakliggende grond waar ruimte is voor 36 woningen. Op deze plek stonden voorheen veertig verouderde huizen voor ouderen, die inmiddels allemaal het veld hebben geruimd.

Om de locatie geschikt te maken moeten nog een aantal procedures worden doorlopen. De verwachting is dat er pas eind volgend jaar een begin kan gemaakt worden met de bouw. De ruimte wordt geschikt gemaakt voor de komst van acht vrijstaande woningen, tien tweekappers en twaalf rijtjeswoningen.

De Schalm

In Nieuw-Amsterdam heeft de gemeente inmiddels een concreet plan voor het gesloopte dorpshuis De Schalm. De plek wordt geschikt geacht voor de bouw van een wooncomplex (tot zeven meter hoog) met maximaal 16 woningen.

Ontwikkelaar Adore heeft verderop aan de Zandlaan een stuk grond gekocht van woningbouwcorporatie Lefier. Daar wordt ingezet op maximaal 12 woningen. Een gelopen race is het nog niet, vertelt directeur Giacomo de Borst van Adore. "We hebben met de gemeente gesproken over de mogelijke doelgroep en type woningen. Besloten is om die vraag ook voor te leggen aan de markt."

Volgend jaar

Daarom wordt er op 1 november in Café Postkantoor een informatiebijeenkomst gehouden. "We gaan kijken waar de behoeftes, maar ook mogelijke zorgen liggen." Ook legt Adore alvast een aantal woningtypes op tafel, zoals vrijstaand, twee-onder-een-kap of levensloopbestendig. Een wooncomplex is in ieder geval uitgesloten. Met die input gaan de Adore en de gemeente rond januari om tafel voor de verdere planuitwerking.