Tot drie jaar cel voor opzetten drugslab in Nieuw-Roden

Een 39-jarige man uit Assen is veroordeeld tot drie jaar cel voor het opzetten van een drugslab in Nieuw-Roden en in Sûwald (Friesland). Het OM eiste eerder vijf jaar cel tegen de Assenaar, omdat de man ook werd verdacht van het runnen van een drugslab in Zuidlaarderveen en het dumpen van drugsafval. De rechtbank sprak hem hiervan vrij.

Een 37-jarige man uit Groningen kreeg voor het opzetten van een drugslab in Nieuw-Roden een celstraf van 24 maanden opgelegd, waarvan ruim 15 maanden voorwaardelijk. Het lab werd vorige zomer ontdekt in een kinderrijke woonwijk. Het was nog niet in werking. Een 40-jarige man uit Nieuw-Roden en een 32-jarige man uit Zevenhuizen kregen voor hun rol hierin een celstraf van 24 maanden opgelegd waarvan tot ruim 22 maanden voorwaardelijk.

Tip over hennepteelt

De rechter vindt bewezen dat de Assenaar in Friesland vanaf januari 2017 een jaar lang bezig was met de productie van synthetische drugs. Het lab kwam aan het licht na een tip over hennepteelt in die loods. De agenten vielen in december van dat jaar binnen en zagen 77 hennepplanten staan. In een schuur daarachter was een werkend drugslab, dat op dat moment een capaciteit had van 1,4 tot 2,3 miljoen pillen. Er werd volgens de rechter op grote schaal drugs geproduceerd: "Kwalijk en zeer schadelijk voor de volksgezondheid."

Chemisch materiaal

De rechter sprak de Assenaar vrij van het opzetten van een drugslab in Zuidlaarderveen. Daar vonden de agenten in maart 2018 chemisch materiaal in een provisorische bouwval. Dat was volgens de rechter niet voldoende om te kunnen spreken van een drugslab. Alleen de 40-jarige man uit Nieuw-Roden is schuldig bevonden aan drugsdumping in Foxwolde en Roderesch. De man kreeg naast zijn celstraf ook een taakstraf van 160 uur opgelegd.