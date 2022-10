Gemeente Emmen en inwoner Noordbarge in impasse na parkeeroverlast

De gemeente Emmen en een inwoner van Noordbarge staan lijnrecht tegenover elkaar. De inwoner, die in het verleden al flink tekeer is gegaan tegen het knallen van carbid, vindt dat de gemeente wat moet doen aan bezoekers die hun auto op de Brink in Noordbarge parkeren. Dat er ook alcohol wordt genuttigd tijdens evenementen op de Brink, is hem - en andere buurtbewoners - eveneens een doorn in het oog.

De gemeente en deze omwonende hebben hierover al meerdere malen tegenover elkaar gestaan, tot de rechtbank aan toe. De gemeente wimpelde de inwoner af met het argument dat hij niet tot weinig overlast kan ervaren. Met zijn handhavingsverzoeken lijkt hij 'in hoofdzaak enkel juridische procedures na te streven', stelt de gemeente. De gemeente veegde daarom de aanhoudende stroom bezwaren van tafel.

Rechtbank oordeelt anders

Maar de rechtbank is het daar niet mee eens, blijkt uit de meest recente uitspraak. Die vindt het aannemelijk dat de klager overlast ervaart, door auto's die dicht op zijn woning staan geparkeerd. Daardoor moet de gemeente zich opnieuw buigen over de bezwaren en een nieuw besluit nemen. Of dat helpt is de vraag. want volgens de gemeente is het probleem dat er volgens hen niets te handhaven valt.