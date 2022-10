Ambtenaar gemeente Emmen vereeuwigd op verdeelhuisje: 'Als dank aan de mensen die mij betalen'

Harry Schonewille heeft na 45 jaar op bijzondere wijze afscheid genomen als ambtenaar bij de gemeente Emmen. Als dank aan de mensen van Emmen "die uiteindelijk degene zijn die mij al die jaren hebben betaald", zegt Schonewille, wilde hij van zijn laatste project iets moois terugdoen voor de gemeenschap.

Daarom heeft hij van zijn laatste verdeelhuisje voor glasvezels, die er normaal uitziet als een wit betonblok, een kunstwerk laten maken. Het huisje staat in Emmer-Erfscheidenveen.

Leugentje om bestwil

Het bijzondere aan het verdeelhuisje is dat Schonewille is er zelf op vereeuwigd is als visser in het landschap. "Ja dat was niet helemaal de bedoeling", lacht Schonewille. Maar Imad El Harichi, de eigenaar van het bedrijf Direxta, waar Schonewille jaren mee heeft samengewerkt, en de kunstenares Tanja Papez, van de schilderingen, zeiden 'dat ze iets nodig hadden voor perspectief in het landschap en toen hebben ze mij als model gebruikt'.

El Harichi geeft aan dat het een leugentje om bestwil is geweest, omdat ze "Schonewille een mooi afscheidscadeau wilden geven na alle jaren van fijne samenwerking".

Dankbaar

Schonewille is er enorm blij mee. "Ja daar zit ik dan, al vissend, vereeuwigd op een verdeelhuisje. Het is echt een heel mooi gebaar." Hij geeft aan dat er geen vergunning voor de schilderingen was aangevraagd. "Maar wat willen ze doen? Mij ontslaan? Dat kan kan toch niet meer", lacht hij.

Enthousiaste reacties uit het dorp

"Ik kreeg de opdracht om het witte betonblok weg te laten vallen in de omgeving, omdat het zo midden in het dorp staat", vertelt Papez."Maar ook meteen met de melding dat Harry erbij op moest omdat hij na al die jaren met pensioen ging."