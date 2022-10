Cultuurfonds Drenthe steunt 18 projecten voor bijna 70.000 euro

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe gaat achttien projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe ondersteunen voor in totaal zeventigduizend euro.

Vier keer per jaar vergadert het bestuur van het fonds over welke projecten een bijdrage krijgen uit het fonds. De projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Onder andere het openingsconcert voor het Van Gogh-jaar in Drenthe kan rekenen op een bijdrage uit het fonds. In juni volgend jaar wordt dat concert gegeven in Nieuw-Amsterdam. Ook De Nachtwacht van Emmen kan rekenen op een bijdrage. Vanaf oktober dit jaar tot en met januari 2024 is De Nachtwacht van Vincent te bewonderen.