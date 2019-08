Waarschuwing en behandeling voor agressieve hotelbaas

De man duwde zijn zus een paar keer omver en greep zijn vrouw thuis bij de keel, kneep die dicht en duwde haar even later hardhandig met haar hoofd op bed, waardoor ze opnieuw geen lucht kreeg. Dat gebeurde nadat de man naar eigen zeggen had zitten binge-drinken in zijn kantoor in het hotel. Zijn vrouw en zus vonden hem en wilden hem naar huis brengen, zodat hotelgasten hem niet zouden zien.Het Openbaar Ministerie (OM) zag het dichtdrukken van de keel van zijn vrouw als een poging tot zware mishandeling , omdat ze ernstig letsel had kunnen oplopen door zuurstofgebrek. Dat vindt de rechtbank niet te bewijzen. Mishandeling wel.Hoewel de man al lang een alcoholprobleem heeft, is hij altijd een succesvolle ondernemer geweest. Zijn hotel loopt ook goed, vertelde hij twee weken geleden in de rechtbank. Volgens zijn zus is de man nooit eerder agressief geworden.Hij is inmiddels begonnen met een behandeling voor zijn drankprobleem en moet daar van de rechtbank verplicht mee verder. Ook heeft hij een alcoholverbod gekregen en krijgt hij alcoholcontroles. Wordt hij betrapt met drank op, dan moet hij alsnog drie maanden de cel in. De straf is gelijk aan de eis van het OM.