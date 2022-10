Verbazing na schrappen bijeenkomst over wolf: 'Dreigementen bij ons niet bekend'

Dat de bijeenkomst over de wolf in het bezoekerscentrum Dwingelderveld van komende zondag niet doorgaat, vanwege intimidaties en bedreigingen aan het adres van Natuurmonumenten, wekt verbazing bij zowel de gemeente Westerveld als LTO Noord. Uit berichten op sociale media zou volgens Natuurmonumenten, dat de bijeenkomst had georganiseerd, blijken dat er een protestactie op komst was, waarbij de toon van de berichten niet bepaald vriendelijk was. Integendeel.

Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld is verrast over de berichten waar Natuurmonumenten naar verwijst. "We hebben het een en ander meegekregen over dreigementen die zouden zijn geuit via sociale media. Alleen zijn deze dreigementen bij ons niet bekend, terwijl ook de gemeente dit goed in de gaten houdt. We hebben contact gehad met Natuurmonumenten en gevraagd of ze deze berichten met ons willen delen, maar dat willen ze niet."