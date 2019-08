Bewoners drugslab Odoornerveen: Ik kreeg een pistool op mijn hoofd

Ze waren niet op de hoogte van de drugspraktijken, zeiden ze tegen de rechter. Sterker nog, ze waren bedreigd door mannen die de schuur huurden. Daarbij zou de zoon zelfs een pistool tegen het hoofd hebben gekregen. “Ze zaten als ratten in een val”, zei hun advocaat Bram Pover.Door de sluiting van het perceel dreigen vader en zoon op straat komen te staan.Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee niet van betrokkenheid bij het drugslab. Maar de gemeente denkt wél dat de bewoners betrokken zijn bij de zaak. “Sinds drie jaar zijn daar illegale praktijken. Eerst werd een hennepkwekerij ontdekt en later een drugslab. Bewoners lieten zich betalen en zorgden voor gas, water en licht. Dit leidt tot verloedering. We moeten een signaalfunctie afgeven en tolereren dit niet”, zei een woordvoerder van de gemeente.De twee zeiden dat ze erin zijn geluisd. Vader: “Ze kwamen bij ons aan de deur voor oud ijzer. Ze wilden daarvoor de schuur huren”. De zoon zegt zijn bedenkingen te hebben gehad en dat hij zijn vader waarschuwde om dat niet te doen: “Het verhaal kwam te mooi over”.De vader ging toch overstag. Naast zijn WAO kon hij wel wat centen gebruiken. “Ze zijn er met open ogen ingetuind”, aldus hun advocaat.Pover vond niet dat vader en zoon strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld, omdat zij niets van de activiteiten in de schuur wisten. De ‘labmannen’ hebben volgens de advocaat misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid en onwetendheid van vader en zoon. ”Het hele perceel dichtgooien is te hardvochtig”, zei de raadsman.De uitspraak is over twee weken.De politie pakte in april drie mannen uit Wageningen (42), Arnhem (30) en Renkum (56) op. De mannen uit Wageningen en Arnhem werden eind 2017 ook al eens opgepakt bij een drugslab in Zuidwolde. De boerderij in Zuidwolde is het ouderlijk huis van de muzikant René Karst.De mannen kwamen in februari van 2018 weer op vrije voeten en liepen in Odoornerveen opnieuw tegen de lamp. Omdat het onderzoek voornamelijk is gedaan door het onderzoeksteam in Gelderland, is de zaak doorverwezen naar de rechtbank Oost-Nederland.