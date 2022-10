De Wijk heeft een Pannakooi gemaakt van oude schoenzolen

"Normaal gesproken worden oude schoenen grotendeels verbrand, zonde en slecht voor het milieu", vertelt eigenaar Ron Michel van het concept dat de zolen recyclet. Het bedrijf bestaat al bijna tien jaar, toch is de vraag pas echt pas de laatste jaren begonnen. "Zeker de laatste drie jaar is er meer oog voor duurzaamheid. vroeger was dat vooral: circulair, wat kost dat dan?"

Ook in Drenthe is een gerecyclede vloer nog niet gebruikelijk. Die in De Wijk is een van de eerste. Dat de kinderen op deze manier leren over hergebruik en opgroeien met het idee van circulariteit is volgens Michel ook mooi meegenomen. "Wat zij kunnen opsteken is: denk goed na als ik iets heb wat ik niet meer gebruik. Gooi ik het dan weg of doe ik er iets nuttigs mee?"