‘Aanval met honkbalknuppel om zusje te beschermen’

De rechtszaak tegen de 29-jarige man zou aanvankelijk vandaag inhoudelijk worden behandeld, maar dat kon niet omdat de verdachte nog psychiatrisch onderzocht moet worden. De strafzaak staat nu gepland voor 15 oktober. Omdat het om een ernstige zaak gaat en de man nog onderzocht moet worden, vindt de rechtbank dat hij de zitting niet thuis mag afwachten.Tijdens de korte zitting van vanmiddag bleek dat de zus van de verdachte door haar toenmalige vriend werd mishandeld. Hij werd in april opgepakt, nadat hij de vrouw zou hebben geprobeerd te wurgen. Zeventien dagen later kwam hij weer vrij. Dat kon de Emmenaar niet begrijpen.Hij hoorde op 9 mei dat de ex van zijn zus bij een kapper aan de Weerdingerstraat was en besloot ernaartoe te gaan. Binnen sloeg hij met een honkbalknuppel de man op het hoofd, die er een hoofdwond aan overhield. Daarnaast sneuvelde er een raam van de kapperszaak en vernielde hij de auto van het slachtoffer.“Mijn zusje was bij mijn vader thuis, 250 stappen verderop. Het was niet mijn bedoeling om haar ex-vriend van het leven te beroven, maar hij was net vrij en alweer heel dicht bij haar”, aldus de verdachte. “Het ging om haar veiligheid, die was niet gewaarborgd. Dit had ik nooit mogen doen, dat weet ik. Maar mijn zusje is zwaar getraumatiseerd.”Dat laatste was ook de reden waarom hij de rechtbank vroeg hem vrij te laten. Hij is ook bang dat hij zijn huurwoning kwijtraakt als hij nog veel langer vastzit. De man reageerde boos toen hij hoorde dat hij niet naar huis mag.