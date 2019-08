Man die begeleidster zorginstelling neersloeg moet naar kliniek

Een Eritreeër moet verplicht naar een psychiatrische kliniek, omdat hij een begeleidster in een instelling in Weiteveen heeft neergeslagen en geschopt toen ze op de grond lag. De rechtbank in Assen heeft hem veroordeeld tot een verplichte opname van één jaar.

De 26-jarige man, die zes jaar geleden naar Nederland vluchtte, is schizofreen en was in Weiteveen geplaatst in een instelling voor begeleid wonen. Daar zat hij naar eigen zeggen niet op zijn plek.Eind april viel hij totaal onverwacht de medewerkster aan. De vrouw hield daar een hersenschudding en blauwe plekken aan over. De man moet haar ruim 1600 euro schadevergoeding betalen. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, omdat hij in een psychose zat.De rechtbank vindt dat poging tot zware mishandeling bewezen is. Maar omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is, wordt hij ontslagen van rechtsvervolging.