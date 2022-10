Raad De Wolden akkoord met extra budget voor fietsverbinding: 'Willen geen vertraging'

De gemeenteraad in De Wolden gaat ermee akkoord om 165.000 euro extra te investeren in de fietsverbinding tussen Zuidwolde en Linde. Die valt namelijk duurder uit dan verwacht. Dat heeft te maken met hogere kosten door materiaalschaarste en hogere energie-, loon- en brandstofprijzen.

De gemeente wil tussen Zuidwolde en Linde een vrijliggend fietspad aanleggen. Ook is een fietsbrug over de provinciale weg N48 onderdeel van de plannen. De verwachting was dat het project een kleine tweeënhalf miljoen euro zou kosten, waarvan De Wolden zo'n 1,3 miljoen euro uit eigen zak zou betalen. Maar daar komt nu nog een extra bedrag bovenop.

Laatste loodjes

De roep om een veilige fietsroute aan te leggen is er al jaren. Nu steeds meer middelbare scholieren uit Zuidwolde naar Dedemsvaart fietsen via de Linderweg, werd eenzelfde geluid ook in Zuidwolde steeds luider. Fietsers moeten op die route nu bijvoorbeeld een smal viaduct delen met het overige verkeer. Veiligheid is belangrijk vindt de raad, en daarom gaan alle fracties akkoord met het verhogen van het budget voor fietsverbindingen.

Het aanleggen van de fietsverbinding is al een tijdje bezig. Wat rest is de laatste 190 meter richting Linde. Het college wil de bebouwde kom van het dorp uitbreiden met die 190 meter erbij. De weg kan dan worden ingericht worden als 30-kilometerzone. Fietsers en overig verkeer kunnen dan de weg delen.

Dat lijkt nu de enige optie, omdat een perceeleigenaar geen grond langs de Linderweg wil verkopen voor het laatste deel van het fietspad tot aan de huidige bebouwde kom. Het laatste gedeelte zou dan geen vrijliggend fietspad zijn.

Stroomversnelling

Gemeentebelangen wil dat het laatste gedeelte wel een vrijliggend fietspad wordt en diende daarom een amendement in tijdens de raadsvergadering. "Het doel van dit plan is om een veilig fietspad te realiseren. Als fietsers de weg op het laatste stukje toch weer moeten delen met ander verkeer, dan voldoen we niet aan die opdracht. Wij roepen het college dan ook op om toch te onderzoeken of het laatste gedeelte een vrijliggend fietspad kan worden", liet fractievoorzitter Pieter Groot weten. Alle andere fracties stemden in met het voorstel.

Toch zijn er een aantal partijen die vrezen dat er vertraging ontstaat door het voorstel. Een van de opties is om een onteigeningsprocedure op te starten om zo alsnog het laatste stukje grond te kunnen gebruiken voor het fietspad. Zo'n proces kan soms jaren duren, liet wethouder Mark Turksma weten. Een andere optie is om toch nog een keer te overleggen met de perceeleigenaar om tot een akkoord te komen. Het college kan geen garanties geven of dat succesvol verloopt, zei hij. "Maar ik wil het met alle plezier nog een keer proberen."