Automobilist raakt van de weg tussen Dwingeloo en Spier

Op de Spieregerweg (N855) tussen Spier en Dwingeloo is vanavond rond 22.20 uur een automobilist van de weg geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken.

Hoe het kon gebeuren dat de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte is niet bekend. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om zich over het slachtoffer te ontfermen, die door ambulancepersoneel werd gecontroleerd op verwoningen en uiteindelijk meeging naar het ziekenhuis. De auto raakte aan de voorzijde beschadigd.