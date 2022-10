Binnenstad van Assen wordt volgehangen met kentekencamera's

Strakkere regels bevoorrading

De camera's komen ook goed van pas als het gaat om het controleren van bevoorradingsverkeer, want in hoeverre houdt dat zich aan de nieuwe, strakkere regels. De venstertijden in het Asser centrum gaan namelijk fors terug. Dus zodra een chauffeur met z'n vrachtje in overtreding is en buiten de toegestane tijd de winkelstraat inrijdt, zorgt de elektrische kentekenregistratiecamera voor een bekeuring op de zaak.

Assen is met de huidige venstertijden zeer ruim vergeleken met andere steden in Noord-Nederland, zo zeggen B en W. Zo geldt er nu een ochtendvenster tot 13.00 uur en een avondvenster vanaf 17.30 uur. "Andere steden in de regio laten tot 11.00 of 12.00 uur bevoorraden en hebben geen avondvenster. Het gevolg is dat transportbedrijven eerst de andere steden bevoorraden, en Assen als laatste."

Geen vrachtauto's in lunchtijd

Volgens het college worden daarom relatief veel goederen afgeleverd 'in de randen van de venstertijden', en dat is met name tussen 12.00 en 13.00 uur. "Met het oog op winkelend publiek en lunchtijd voor de horeca, is de grote verkeersdrukte op dit tijdstip ongewenst", stelt het college. Die piekdrukte willen ze niet meer, daarom is gekozen voor alleen een ochtendvenster. Die beperking geldt niet voor logistiek transport dat emissievrij is. Schone bezorgauto's krijgen ontheffing voor avondbezorging.

Binnenstadondernemers en logistieke partijen zijn afgelopen tijd geïnformeerd over de plannen, en hebben inspraak gehad over de praktische uitvoering van de nieuwe regels. Een wens is onder meer voldoende laad- en losplekken aan de randen van de voetgangersgebieden.

Evaluatie over jaar