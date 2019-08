Noors avontuur lonkt voor E&O-keepster Schutrups: 'Allemaal wat hectisch!'

"Als het goed is krijg ik vandaag een contract voor drie jaar binnen en ik denk dat ik die morgen wel getekend heb", laat de inwoonster van Erica weten.De interesse van Vipers in Schutrups kwam in een stroomversnelling na het EK handbal in Hongarije, waar ze het doel verdedigde van Jong Oranje (onder-19). Daar kreeg voormalig Noors handbalinternational Ole Gustav Gjekstad, trainer van Vipers, haar in het vizier.Gjekstad polste Schutrups op dat EK voorzichtig of ze een avontuur in Noorwegen eventueel zag zitten. "En ik was zeker benieuwd, maar wilde graag eerst zien hoe het daar was", gaat ze verder. En zo geschiedde. "Vipers is eigenlijk de beste club van Noorwegen en al twee jaar op rij kampioen geworden. Afgelopen seizoen kwamen ze daardoor ook uit in de Champions League en daarin werden ze derde", weet ze.Toen Schutrups voor de driedaagse stage afreisde naar Kristiansand, werd haar ook echt duidelijk waarom Vipers zo geïnteresseerd was geraakt in de keepster van E&O. "Ze vinden dat ik een meer mannelijke keepersstijl heb ten opzichte van andere Nederlandse keepsters. Veel keepsters gaan uit van hun lenigheid en zijn echte lijnkeepsters. De mannelijke stijl van keepen is dat je meer met het spel meebeweegt en spelers uitlokt om te schieten, en je dan juist ook van de doellijn afkomt."Het is de bedoeling dat ze als reserve aansluit bij het eerste damesteam van Vipers, waar Andrea Austmo Pedersen eerste doelvrouw wordt. Ondertussen wordt Schutrups langzaam klaargestoomd voor het grote werk.Als het aan Vipers ligt, maakt Schutrups na het tekenen van haar contract meteen zaterdag al haar opwachting bij de regerend Noors landskampioen. "En ik was van plan om donderdag al met mijn ouders die kant op te gaan, zodat ik zoveel mogelijk spullen mee kan nemen", vertelt ze.Dat het wat aan de snelle kant gaat, weet de jonge doelvrouw zelf ook maar al te goed. "Ja, het is allemaal wat hectisch! Ook omdat ik zelf nog maar zes jaar handbal speel. Ik heb nog niet eens in de Eredivisie gespeeld en maak nu al de stap naar de kampioen van Noorwegen. Maar ik heb er zin in. Ik ga zowel dicht bij de stad, de zee als de sporthal wonen, dus ik kan alles mooi op de fiets doen."Of ze deze grote stap helemaal dankzij haar eigen keeperstalent heeft weten af te dwingen? "Nee, absoluut niet", vindt ze. "Ik heb ook veel te danken gehad aan mijn keeperstrainer bij E&O, Anatoli Galouza. Hij heeft me ontzettend veel geleerd."