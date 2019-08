Bodemvervuiling Emlichheim treft Drenthe waarschijnlijk niet

“De omvang en verspreiding van de lekkage is op dit moment nog niet exact bekend. Maar naar verwachting is de kans op verspreiding klein omdat ter plaatse van deze injectieput een dik pakket klei aanwezig is ter hoogte van de lekkage”, meldt woordvoerster Kim Brinks van de provincie Drenthe op basis van een gesprek met de gemeente Emlichheim.De gemeente Emlichheim in Duitsland overlegde maandag met onder meer vertegenwoordigers van de provincie Drenthe, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Coevorden en Emmen over de bodemvervuiling in dat gebied. Volgens gegevens zou het ondiepe water en het oppervlaktewater niet zijn vervuild.De afgelopen vier jaar is in Emlichheim vervuild water gelekt uit een kapotte boorinstallatie van de gas- en oliemaatschappij Wintershall DEA. Het gaat in totaal om 220 miljoen liter vervuild water dat door een roestige pijp op 150 meter in het grondwater is terechtgekomen.Volgens Brinks wordt verwacht dat de pluim in westelijke richting trekt, parallel aan de Nederlands-Duitse grens. “Het wordt op basis van de nu beschikbare gegevens onwaarschijnlijk geacht dat de verbreiding van de vervuiling de grens overschrijdt. Er is op dit moment, volgens de Duitse autoriteiten, geen sprake van een gevaar voor mens en milieu.”Het staatsbureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie (LBEG) van Nedersaksen heeft van Wintershall DEA geëist om voor eind augustus met een plan te komen om grondwater en oppervlaktewater extra te monitoren. Het doel is ervoor te zorgen dat de verontreinigde stoffen ook in de toekomst niet in het bruikbare grondwater terechtkomen. Wintershall liet maandag weten dat het vervuild water uit de grond wil oppompen.