Blikseminslag ontvelt boom in Paterswolde: 'Het was een enorme knal'

Voor één van de bewoonsters van de Helmerdijk had de blikseminslag een stuk slechter kunnen aflopen. Ze kwam net terug van de supermarkt waar ze boodschappen had gedaan, toen ze onder de boom door via de oprit naar haar woning liep. "Ik had de deur amper achter me dichtgetrokken, of ik hoorde een enorme knal", zegt ze.Die blikseminslag zorgde er niet alleen voor dat de boom deels versplinterd werd, maar ook dat praktisch de hele buurt plotseling amper een minuut later op straat stond. "Tja, eindelijk gebeurt hier eens wat, het is hier normaal vrij rustig", zegt ze lachend. "Je kunt dwars door de boom heen kijken."Er vielen geen gewonden. Wel viel de stroom door de blikseminslag tijdelijk uit. "Wonderbaarlijk genoeg is mijn auto heel gebleven. Bij de overbuurvrouw is wel een achterruitje van de auto gesneuveld door een stuk hout. Verder was er voor zover we konden zien geen schade."De straat werd vlak na het incident afgezet. De gemeente zal de eik noodgedwongen moeten kappen om verdere schade te voorkomen. "Jammer dat-ie omver moet", vindt de buurtbewoonster, die hoopt dat de blikseminslagen voortaan wat minder dicht bij huis plaatsvinden. "Heel spectaculair hoor, maar dit maak ik liever niet weer mee."