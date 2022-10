Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Diever herdenkt vrijdag iedereen die ons is ontvallen tijdens Lichtjesavond. Mis jij iemand die is overleden en wil je diegene herdenken? Om 19.00 uur start de avond in de Pancratiuskerk. Iedereen krijgt daar een kaarsje in een glas. Vanuit de kerk gaat het in optocht naar de begraafplaats. Hier kan het kaarsje bij een graf van een overleden dierbare worden geplaatst. Brand je voor iemand anders een kaarsje? Op een centrale plek op de begraafplaats is een groot hart gemaakt waar iedereen die elders is begraven of is gecremeerd kan worden herdacht.