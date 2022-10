Meerderheid raad Hoogeveen: 'Weer wolf uit Drenthe'

Een meerderheid van de raad in Hoogeveen wil dat er maatregelen worden genomen om de wolf uit Drenthe te weren. Verschillende partijen zeggen signalen te hebben gekregen dat mensen in het buitengebied angst ervaren door de aanwezigheid van het dier.

"Waarom wordt dit opnieuw de wereld in geholpen", vroeg Jeroen Pomper van de SP zich af. Volgens hem is de bewering van Otten een onzinverhaal, dat ervoor zorgt dat mensen elkaar gek maken met theorieën over het dier. "We slaan door", voegde Harrie van der meer van GroenLinks toe. "Het is een dier dat tijdens de confrontatie met een mens niet direct agressief wordt."