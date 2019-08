Brandweer voorkomt dat schuur in vlammen opgaat

Door oplettende buren en kordaat optreden van de brandweer, staat een schuur aan De Kockstraat in Meppen nog overeind. Rond 21:00 uur brak daar brand uit, maar die was een half uur later onder controle. Er vielen geen gewonden.

Toen medewerkers van een naastgelegen restaurant in de gaten kregen dat er brand in de schuur woedde, deden ze zelf pogingen om de brand te blussen.Toen de brandweer arriveerde, namen zij die taak over en wisten ze te voorkomen dat de vlammen om zich heen grepen. Ook wisten ze enkele gasflessen op tijd uit de schuur te halen.De brand is vermoedelijk ontstaan in één van de machines die in de schuur stond. Hoe dat is gebeurd is niet bekend.