Omwonenden blij met aanpak N862: 'De schop had eerder in de grond gemogen'

"De enige kritiek is dat de schop eerder in de grond had gemogen." De ongelijkvloerse rotonde bij Nieuw-Dordrecht en een gedeeltelijke verbreding van de N862 tussen Emmen en Klazienaveen vallen goed in dat laatste dorp. Dat blijkt bij een informatieavond voor omwonenden.

"Ik heb jaren in Nieuw-Dordrecht gewoond en dat kruispunt is levensgevaarlijk", zegt Marcus, die tegenwoordig in Klazienaveen woont. Als het aan hem ligt wordt dit plan een-op-een overgenomen. "De doorstroom is al jaren een probleem en dit lijkt een goede oplossing", zegt hij tegen ZO!34

Hij wijst naar de grote borden met tekeningen die in de kantine van sporthal De Zon zijn uitgestald. Daarop zijn de recent gepresenteerde plannen van de aanpak van de N862 te zien. De weg van Emmen naar Klazienaveen wordt vanaf Nieuw-Dordrecht dubbelbaans en ook worden de rotondes aangepakt. Dit om de doorstroom op de weg flink te verbeteren.

Geluidshinder

Niet iedereen rondom de N-weg was voor de informatiebijeenkomsten even gerust op een goede afloop. Waar ze in Klazienaveen eigenlijk allemaal tevreden zijn, was er in Nieuw-Dordrecht afgelopen maandag nog wat twijfel te horen, zegt Frank Dussel. Vanuit de gemeente is hij betrokken bij de planbepaling. "Vanuit het dorp was vooral angst dat de nieuwe plannen geluidsoverlast zouden bezorgen." Afgelopen maandag zijn de meeste zorgen weggenomen en zijn ze ook in Nieuw-Dordrecht enthousiast over de plannen.

"Door de rotonde hoeven auto's straks niet meer op te trekken en af te remmen", verklaart Dussel. "Dat scheelt veel geluidshinder." Ook het feit dat de weg straks naar beneden loopt voorkomt veel. Omdat de geluidshinder binnen wettelijke normen moet vallen is de gemeente verplicht om het geluidsoverlast te beperken. "Dat hebben we goed duidelijk kunnen maken."

Op de fiets

Naast de aanpak voor de autobanen, worden de nieuwe plannen door de fietsers ook goed ontvangen. Het schelpenpad dat nu langs de weg loopt zorgt vaak voor gevaarlijke situaties. In het nieuwe plan worden meerdere verharde fietspaden aangelegd. "Dat is heel fijn, dan hoef ik niet meer om te fietsen straks", zegt een inwoonster van Klazienaveen met een brede glimlach. "Ik werk in Emmen en nu is dat op de fiets geen fijne route."

De doorfietsroute, een plan om een fietssnelweg tussen Emmen en Klazienaveen aan te leggen, is nog niet definitief meegenomen in de plannen. "Daar is nu nog geen budget voor", laat de werkgroep weten. Wel is de plek van dat fietspad al te zien in de nieuwe plannen. "We hebben aan de kant van Oranjedorp ruimte om hem aan te leggen en daar houden we in de plannen rekening mee."

En daar zijn omwonenden maar wat blij mee. "Dat schelpenpad vind ik zeer onprettig", laat een omwonende weten. "De oversteekplaatsen bij de rotondes zijn daarnaast ook gevaarlijk."

Participatie

Heel veel zorgen zijn er bij de informatieavonden verder niet geweest en dat heeft volgens de werkgroep alles te maken met de participatie. "De planvorming is niet alleen in de provincie of gemeente gedaan, maar ook in de dorpen zelf", legt Ernens uit. De inwoners van de aangrenzende dorpen hebben veel inspraak gehad in het proces. Het gaat om mensen uit Nieuw-Dordrecht, Klazienaveen en Oranjedorp. De afgelopen maand gepresenteerde plannen zijn al door de meeste omwonenden bekeken.

"Dat maakt het een heel fijn proces", zegt Henk Gangelhof, bestuurslid van Erkend Overleg Partner (EOP) Klazienaveen. "Dorpsgenoten hebben vanaf dag één hun wensen aan kunnen geven." Dat zorgt er ook voor dat er nu weinig bezwaren tegen de plannen zijn.

Fases

Wie gebruik wil maken van de vernieuwde N-weg moet nog wel even geduld hebben. Verwacht wordt dat de eerste schop in 2024 in de grond gaat en dat de laatste stappen vier jaar later zijn gezet. "Het is een project van de lange adem", zegt projectleider Ernens.

Volgend jaar wordt gebruikt om van de schetsen nu een gedetailleerd plan te maken wat in de gemeenteraad kan worden besproken. "Volgend jaar is het jaar van plannen en besluitvorming, de jaren erna van doen", vat hij het samen.