Computeren, motorrijden of timmeren; kinderen gaan op zomerkamp

Het computerkamp is één van de vele verschillende jeugdkampen die deze weken worden gehouden in Drenthe. In Zuidlaren knutselen 240 kinderen in een timmerdorp, op het TT Circuit in Assen komen motorcoureurs in de dop samen."Het hele jaar zijn we druk met de competitie", legt Barry Veneman van het motorkamp uit. "Het plezierelement wordt weleens vergeten." Tijdens het zomerkamp staat motorrijden op minibikes centraal. "Maar we doen er ook veel sport en spel bij, zoals een avonddisco en fysieke trainingen. Echt leuke dingen."De 13-jarige Dylan is één van de deelnemers en wil vooral trainen. "Aankomend weekend is hier ook het EK, dus dan wil ik nog een beetje meters maken."Volgens Henri Oosterveld van het computerkamp doen de gamende kinderen nu wat ze het leukst vinden, maar dan samen met leeftijdsgenoten. "Het is veel socialer dan wanneer je thuis aan het spelen bent. Er ontstaan tijdens het gamen vriendschappen."Naast spelletjes spelen op de computer, doen de kinderen ook andere dingen. Zoals een dropping, lasergamen of met z'n allen naar het zwembad.Het timmerdorp verrijst dit jaar voor de tiende keer. "Gisteren hadden we een dikke bui. Maar de kinderen gaan gewoon door", vertelt organisator Ingrid Wester met een glimlach op haar gezicht. "Alles kan en er heerst een prima sfeer. Het is gewoon hartstikke gezellig."Het dorp van pallets heeft al een eigen naam, uitgekozen door 'kinderburgemeester' Paula: Berenddorp. "Omdat Berend met Berend Botje te maken heeft. En Berend botje heeft met Zuidlaren te maken."